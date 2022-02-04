الرئيس السيسي يهنئ أبطال المنتخب بالتأهل لنهائي كأس الأمم الإفريقية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، منتخب مصر بالتأهل لنهائي كأس الأمم الإفريقية بعد الفوز على المنتخب الكاميروني بركلات الترجيح.

وضرب منتخب مصر موعدا مع السنغال الأحد المقبل في الدور النهائية.

وتوجه الرئيس السيسي بالتهنئة لكل الشعب المصري حيث كتبت الصفحة الرسمية على الفيسبوك: « أتوجه بخالص التهنئة لكل المصريين بعد صعود منتخبنا الوطني لكرة القدم إلى المباراة النهائية بكأس الأمم الإفريقية».

وأضافت: «وإنني إذ أهنئ أبطال منتخبنا وجهازهم الفني، أود أن أشيد بروحهم القتالية وأدائهم العالي وعزيمتهم التي لا تلين».

وأكمل: «لقد أثبت أبنائي اللاعبون أن المصري قادر على صنع المستحيل وتحدي أي صعب والوصول إلى هدفه بتوفيق الله، شكرا لكم؛ لقد أسعدتمونا جميعا، وبلدكم فخور بكم».