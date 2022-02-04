تخطط لجنة حكومية يابانية للتوصية بارتداء الأطفال الذين يبلغون من العمر عامين أو أكثر، كمامات في دور الحضانة، وذلك لحماية الأطفال والعاملين من الإصابة بفيروس كورونا، وفق ما أعلنه مصدر مطلع.

وقال وزير الصحة الياباني شيجيوكي جوتو في مؤتمر صحفي، وفق ما نقلته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، اليوم الجمعة إنه مع استمرار الانتشار السريع لسلالة أوميكرون في اليابان، فمن الضروري الدفع بهذه التوصية الجديدة للأطفال "إلى الأمام".

وأفاد المصدر بأن إرشادات مكافحة الفيروس الصادرة عن وزارة الصحة بشأن دور الحضانة حتى الآن لا تتطلب من الأطفال ارتداء الكمامات في مرافق الرعاية النهارية، غير أن خطة اللجنة ستطالب بارتداء الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن عامين إلى "الكمامات عندما يكون ذلك ممكنًا".

كما تسمح المسودة باستثناءات، إذ أنه لا داعي لإجبار الأطفال على ارتداء الكمامات عندما يشعرون بالتعب أو يواجهون صعوبات في ارتدائها باستمرار.

ومن المقرر أن تستمر اللجنة على المبدأ الحالي المتمثل في عدم ارتداء الأطفال الذين تقل أعمارهم عن عامين للكمامات بسبب مخاطر الاختناق.

وقال المصدر المطلع أيضا إنه نظرًا لانتشار السلالة المتحورة القابل للانتقال بدرجة كبيرة بين الأطفال، فإن اللجنة المعنية بمكافحة كورونا في البلاد تخطط أيضًا لتقديم السياسة الجديدة لمرافق الرعاية ما بعد المدرسة لطلاب المدارس الابتدائية.