صلاح عبدالله معلقًا على فوز المنتخب: «ربنا كرمنا رغم الظروف الصعبة»

علق الفنان صلاح عبدالله، على فوز المنتخب المصري أمام نظيره الكاميروني، ووصوله إلى نهائي كأس أمم إفريقيا.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «التاسعة»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، مساء الخميس، إنه شاهد مباراة المنتخب اليوم في منزله، برفقة أزواج بناته، متابعًا: «وقفت أي ارتباطات، واتعودت أقعد على مكتبي قدام الشاشة، واتفرج على الماتشات».

واستكمل، أن فرحة الفوز اليوم بالمنتخب، اكتملت بعد إرسال الرئيس عبدالفتاح السيسي، رسالة إلى لاعبي المنتخب عبر صفحته الشخصية على «فيس بوك»، مضيفًا: «ببعت من خلالكم 120 ألف بوسة للبطل أبو جبل، ربنا كرمنا رغم الظروف الصعبة، والإصابات بين اللاعبين».

وصعد منتخب مصر إلى نهائي أمم أفريقيا بعد الفوز على الكاميرون بضربات الجزاء الترجيحية خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الخميس، على الملعب الأولمبي بالعاصمة الكاميرونية ياوندي في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية.

وحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، على تهنئة المنتخب والمصريين، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلًا: «إننى إذ أهنئ أبطال منتخبنا وجهازهم الفنى، أود أن أشيد بروحهم القتالية وأدائهم العالى وعزيمتهم التى لا تلين».

أضاف: «لقد أثبت أبنائى اللاعبون أن المصرى قادر على صنع المستحيل وتحدى أى صعب والوصول إلى هدفه بتوفيق الله. شكرا لكم؛ لقد أسعدتمونا جميعا، وبلدكم فخور بكم».