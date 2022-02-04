الكاف يتغنى بأبو جبل بعد التأهل لنهائي الكان

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تغنى الحساب الرسمي لبطولة كأس الأمم الإفريقية بالحارس محمد أبو جبل، بعدما منح منتخب مصر التأهل إلى الدور النهائي.

وقاد أبو جبل منتخب مصر للتأهل إلى الدور النهائي لبطولة كاس الأمم الإفريقية بعدما تصدى لثلاث ركلات ترجيح في اللقاء الذي اقيم على ستاد أوليمبي بالدور النصف النهائي.

وكتب الحساب الرسمي لكاس الأمم الإفريقية على موقع التواصل الإجتماعي تويتر: «مقاتل وبطل ووصي».

وحسم منتخب مصر التأهل العاشر في تاريخه ببطولة كأس الأمم الإفريقية بعدما نجح في التتويج بالبطولة 7 مرات من قبل بالإضافة إلى خسارة نهائيين أعوام 1962 و2017.