أكد حازم إمام، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، أن ما يفعله المنتخب المصري في كأس الأمم الإفريقية يعد إعجازا، مشيرًا إلى أن محمد عبدالمنعم قاد دفاع المنتخب أمام الكاميرون وكأنه "بيكنباور".

جاء ذلك عقب فوز المنتخب المصري على نظيره الكاميروني بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة ٣ / ١ ليضرب موعدا مع منتخب السنغال للمنافسة على لقب البطولة يوم الأحد المقبل.

وقال حازم إمام في تصريحاته عبر أون تايم سبورتس: "ما يفعله منتخب مصر في كأس الأمم إعجاز، الفوز على منتخبات مثل كوت ديفوار ثم المغرب ثم الكاميرون بشكل متتالي هذا أمر رائع"

أضاف: "كيروش لديه ثقة كبيرة في اللاعبين وجميع لاعبي مصر تشعر أنهم لاعبين دوليين منذ 20 عاما فتوح لا أحد يراوغه ومهند لاشين لديه ثقة كبيرة وأبو جبل يتصدى لركلتي ترجيح وإمام عاشور يقدم مستوى فني قوي رغم المشاركة لأول مرة"

وتابع:"محمد عبد المنعم خاض مواجهة الكاميرون وكأنه بيكنباور"

ووجه حازم إمام رسالة لمحمد شريف قائلا:"لا تحزن حدث لي موقفا مشابها وأحيانا المدرب يظلم اللاعب لمصلحة الفريق ولكن شريف لاعب كبير وأمامه مستقبلا مبهرا"

ومن المقرر أن تقام مواجهة نهائي كأس الأمم الأفريقية يوم الأحد القادم والموافق 6 فبراير، بين مصر والسنغال في تمام التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة.