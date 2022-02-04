أول تعليق من أبو جبل بعد تألقه أمام الكاميرون

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هنأ محمد أبو جبل، حارس منتخب مصر، الشعب المصري بالتأهل لنهائي كأس الأمم الإفريقية 2021.

وقاد أبو جبل منتخب مصر للتأهل إلى الدور النهائي لبطولة كاس الأمم الإفريقية بعدما تصدى لثلاث ركلات ترجيح في اللقاء الذي اقيم على ستاد أوليمبي بالدور النصف النهائي.

وكتب أبو جبل عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي تويتر: «مبروك منتخب مصر ولاعيبة رجالة وعلى العهد إن شاء الله مبرووك شعب مصر».

وحسم منتخب مصر التأهل العاشر في تاريخه ببطولة كأس الأمم الإفريقية بعدما نجح في التتويج بالبطولة 7 مرات من قبل بالإضافة إلى خسارة نهائيين أعوام 1962 و2017.