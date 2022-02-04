اتحاد جدة يتفق مع حجازي على جدولة مستحقاته المتأخرة

اتفقت إدارة نادي اتحاد جدة، مع الدولي المصري أحمد حجازي والثنائي البرازيلي مارسيلو جروهي وبرونو هنريكي، لاعبي الفريق الأول، على جدولة مقدمات عقودهم.

وأكدت صحيفة "الرياضية" السعودية في تقريرها، أن الثلاثي وافق على استلام مقدمات عقودهم مع رواتبهم الشهرية، وتقدر مقدماتهم نحو 8 ملايين ريال، موضحة أن هذه الاتفاقية حدثت قبل استخراج الاتحاد شهادة الكفاءة المالية الشتوية الماضية.

وأضافت أن إدارة نادي الاتحاد أجرت الثلاثاء، مخالصة مالية بالتراضي مع المغربي كريم الأحمدي، قائد فريقها السابق، بعد إصابته بكسر إجهادي وتغيبه عن بقية منافسات الموسم، وتمكن اتحاد جدة من تسجيل البرتغالي أندريه فيليبي بدلًا منه.

وأوضحت، أن الأحمدي سيتسلم رواتبه الشهرية حتى نهاية الموسم، تقديرًا من الإدارة على وقفات اللاعب، كما قامت بتسليم راتب شهر لجميع لاعبي فريقها الأول لكرة القدم.