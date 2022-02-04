مصطفى حسني يدعم الطفل ريان: يارب رده إلى أهله سالما غانما

قام الداعية مصطفى حسني بنشر رسالة لدعم الطفل المغربي ريان والدعاء له، وذلك على صفحاته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

قال حسني، "يا لطيف نج عبدك الضعيف، يا من قلت يد الله فوق أيديهم، اللهم مد العون والمدد لعبدك ريان حتى يخرج سالما معافا يارب، يارب رده إلى أهله سالما غانما بقدرتك، وأفرغ على قلوبهم صبرا.

يذكر أنه سقط الطفل ريان الذي يبلغ من العمر 5 سنوات في حفرة مائية جافة أول أمس الثلاثاء، في غفلة من والده، الذي كان يهم ببناء سقف عليها، قبل أن تتوالى محاولات الإنقاذ، سواء من خلال إدخال متطوعين إلى الحفرة، وهي العملية التي باءت بالفشل نظراً لضيق قطرها، أو من خلال عمليات الحفر الأفقي بالموازاة مع الحفرة.

وقد تم توفير مروحية إسعاف ومجهزة بكل وسائل الإنعاش والإسعاف، ترقباً لإخراج ريان من البئر، إلى جانب سيارة إسعاف طبية وفريق صحي يضم طبيب مختص في الإنعاش والتخدير وممرضين في الإنعاش والتخدير و3 ممرضين تابعين للمركز الصحي بالمدينة.