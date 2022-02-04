لجنة لاختيار الأم المثالية في مطروح برئاسة سكرتير عام المحافظة

عُقدت لجنة اختيار الأم المثالية، من العاملين بديوان عام محافظة مطروح ومراكز المدن، برئاسة اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام، وبحضور أعضاء اللجنة من مديرى الإدارات المعنية والعمدة عبد الله الزيات رئيس مجلس العمد والمشايخ.

وأكد السكرتير العام أن المسابقة تقام برعاية وزارة التنمية المحلية، لتكريم الأمهات المثاليات على مستوى المحافظة والوحدات المحلية التابعة لها، تزامناً مع احتفالية الدولة الخاصة بتكريم المرأة في شهر مارس من كل عام، بهدف تعظيم دور الأم العاملة.

وأشار إلى مراعاة كافة الضوابط والشروط مع الالتزام بالشفافية والحيادية في عملية الاختيار، طبقا لقصص كفاح كل متقدمة والأولويات والمصاعب التي تحملتها مع استمرار العطاء، بالإضافة لعملها للحفاظ على تماسك أسرتها ورعاية وتربية أبنائها كنموذج أسرة يحتذى بها.

وأوضحت مرفت شرف، مدير إدارة وحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام، أنه تقدم للمسابقة 13 ملفا للأم المثالية.