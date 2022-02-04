البرلمان الاسباني يصادق على إصلاحات قانون العمل بفارق ضئيل

صادق البرلمان الأسباني على إصلاحات لقانون العمل في البلاد بغرض الحصول على مساعدات من الاتحاد الأوروبي بقيمة مليارات اليورو.

وافادت وكالة بلومبرج للأنباء بأن نواب البرلمان صادقوا على القانون بأغلبية 175 مقابل 174 نائبا، بعد أن صوتت بعض الأحزاب الاقليمية ضد مشروع القانون.

واضطر الحزب الاشتراكي الذي ينتمي له رئيس الوزراء بيدرو سانشيز للاعتماد على كتل برلمانية صغيرة لاقرار القانون، من بينها حزب سيودادانوس الذي ينتمي لتيار يمين الوسط، من أجل جمع الأصوات المطلوبة لإقرار مشروع القانون.

ويسلط إقرار القانون بهامش ضئيل الضوء على العقبات السياسية التي تواجهها الحكومة للحصول على المساعدات التي رصدها الاتحاد الأوروبي لمساعدة اسبانيا في التغلب على تبعات جائحة كورونا وقيمتها 140 مليار يورو (160 مليار دولار).

وينطوي اقرار اصلاحات قانون العمل على أهمية كبيرة بالنسبة لرئيس الوزراء سانشيز الذي يحتاج إلى مساعدات الاتحاد الأوروبي لإعطاء قوة دفع لعملية التعافي الاقتصادي، التي تسير بوتيرة أبطأ من التوقعات، في الوقت الذي يستعد فيه لخوض معركة اعادة انتخابه مرة أخرى لرئاسة الحكومة.