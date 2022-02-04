باكستان تعتزم استيراد غاز طبيعي مسال لتعويض النقص المحلي

تعتزم باكستان فتح الباب أمام استيراد غاز طبيعي مسال لتعويض نقص الإنتاج المحلي والوفاء بالطلب المتزايد.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وزير الطاقة حماد أزهر قوله إن هناك مشروع قانون بالبرلمان حاليا يسعى إلى تعزيز الحصول على إمدادات أجنبية لمستخدمين يمثلون حوالي 70% من الطلب في الشتاء.

ووفقا لبلومبرج، قال حماد أزهر في مقابلة إن "الإمدادات الحالية هي من النوع الذي لا نستطيع معه حتى الوفاء بطلب عملائنا الحاليين"، مضيفًا أن "الغاز ينفد في باكستان ويجب أن نقوم باستكماله".

وتراجع الإنتاج المحلي للغاز بحوالي الخمس على مدار العامين الماضيين، ومن المقرر أن يتم عرض مشروع القانون الذي سيسمح بتوريد الغاز الطبيعي المسال للمستهلكين المحليين على الغرفة الأعلى بالبرلمان للحصول على الموافقة.

ووفقا لأزهر، فإنه نظرا لأن الغاز الطبيعي المسال أكثر تكلفة عن الغاز المحلي، فسيتعين إجراء مناقشة مفصلة بشأن السعر، لكن الزيادات لن تكون "كبيرة".