بحوث الصحراء: المركز يعتبر أقدم جهة بحثية عالمية تُعنى بعلوم الصحراء

قال الدكتور صفي الدين متولي نائب رئيس مركز بحوث الصحراء التابع لوزارة الزراعة، إنّ المركز يعتبر أقدم جهة علمية بحثية في تاريخ العالم تعنى بعلوم الصحراء، حيث كان في الأصل معهد فؤاد الأول للصحاري، وكان ذلك عام 1927.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الحقيقة" على شاشة "إكسترا نيوز"، مساء الخميس، أن الهدف من المعهد كان الاهتمام بالدراسات الفنية لكل المناطق الصحراوية التي كانت تمثّل 95% من مساحة مصر.

وأشار إلى أنّ المركز يهتم بكل برامج التنمية وخصوصًا الزراعية، الموجودة في الصحاري، من المناخ والأقمار الصناعية وصولًا لما هو موجود في بطن الأرض لعمق خمسة كيلو مترات.

وأكّد أن المركز يهتم أيضًا بآليات التنمية والتعمير في كل هذه المناطق الصحراوية، موضحًا أن المركز كان به وحدة الأقمار الصناعية "نوة"، وهي من أقدم الوحدات في شمال إفريقيا.

ولفت إلى أنّ هذه الوحدة تم تأسيسها عام 1990، وتراقب مصر بأكملها وتتيح كل البيانات بشكل كامل، موضّحًا أن هناك خمسة مجالات بحثية متخصصة في المركز، وهي تساوي خمس كليات أكاديمية في الجامعات.