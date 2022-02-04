الحضري ينشر صورة زجاجة أبوجبل التي ساعدت الفراعنة على التأهل للنهائي

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نشر عصام الحضري مدرب حراس منتخب مصر، صورة الزجاجة التي حملها محمد أبوجبل، حراس مرمى الفراعنة أثناء ركلات الترجيح ضد منتخب الكاميرون في قبل نهائي أمم إفريقيا.

وقاد أبوجبل منتخب مصر للفوز على الكاميرون بعدما تصدى لركلتين جزاء في ركلات الحسم والتي انتهت لصالح الفراعنة ( 3 – 1).

وحمل أبوجبل ورقة على زجاجة الشرب الخاصة به، والتي كان مكتوب فيها أماكن تسديد لاعبي الكاميرون لركلات الترجيح.

ونشر الحضري صورة أبوجبل وصورة الورقة التي حملها حارس الفراعنة وعلق السد العالي قائلا:" زجاجة الانتصار الحمدلله".

ومن المقرر أن يلتقي الفراعنة في المباراة النهائية مع المنتخب السنغالي يوم الأحد القادم، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.