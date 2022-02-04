أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي "الإنفوجراف الأسبوعي" في نسخته رقم "76" حول حصاد أهم أنشطة الوزارة، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من 28 يناير إلى 3 فبراير الجاري، وذلك بالتعاون مع المكتب الإعلامي للوزارة، كما أصدر المركز ملخصا بالفيديو، حول أنشطة الوزارة خلال نفس الفترة.

وألقى الإنفوجراف الضوء على رئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للاجتماع الثالث للجنة العليا المعنية بالتحضير لاستضافة مصر الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP27" التي تستضيفها مصر في نوفمبر المقبل، وشارك في الاجتماع بمقر مجلس الوزراء وعبر تقنية "الفيديو كونفرانس" السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وسامح شكري وزير الخارجية، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، ومحمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحمد منار عنبة وزير الطيران المدني، وخالد فودة محافظ جنوب سيناء، وممثلو الوزارات والجهات المعنية.

وشارك وزير الزراعة في افتتاح المؤتمر والمعرض الدولي للثروة السمكية المقام بالعاصمة السعودية الرياض، كما عقد اجتماعا موسعا مع وزير البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية المهندس عبدالرحمن الفضل، كما بحث مع المستثمرين العرب والأجانب مجالات الاستثمار الزراعي في مصر، كما أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الإعلامي للوزارة، إنفوجراف حول محطات وأبرز نتائج زيارة الوزير .

كما التقى السيد القصير مع رئيس إحدى الشركات الإسبانية للاستثمار الزراعي، والوفد المرافق له، حيث تناول اللقاء الاستثمار في مجال إنتاج وتصنيع الزيتون، وكذلك عقد اجتماعا موسعا مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بشأن الاستعدادات والتحضيرات الخاصة بمؤتمر الأطراف قمة المناخ الـ 27 للتغيرات المناخية الذى تستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ وخاصة فى المجال الزراعي.

كما التقى وزير الزراعة مع عبدالكريم النهير الرئيس التنفيذي الجديد لإحدى مجموعة شركات الدواجن السعودية في مصر والوفد المرافق له بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، لبحث سبل دعم التعاون المشترك لضخ مزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة على صعيد مشروعات الثروة الحيوانية والداجنة.

كما شارك الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، نيابة عن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في اجتماع المجلس التنفيذي رقم 53 لـ”المنظمة العربية للتنمية الزراعية”، كما تفقد سعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة، والدكتور خالد السلاموني رئيس الإدارة المركزية للمحطات البحثية، والدكتور أحمد العكازي مدير المعمل الإقليمي للأغذية والأعلاف، المحطة البحثية ومزرعة الإنتاج الحيواني التابعة للمعمل المركزي للاغذية والأعلاف بطريق مصر إسكندرية الصحراوي، والمحطه البحثية جنوب التحرير.

وقام الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي ورئيس اللجنة التنسيقية للمشروع القومي لتطوير الري والتحول إلى نظم الري الحديث، والدكتور السعيد حماد رئيس جهاز تحسين الأراضي، والدكتور حسن شمس مدير وحدة تطوير الري الحقلي والدكتور جمعة بكير المستشار الفني لوحدة تطوير الري الحقلي، بزيارة إلى محافظة الأقصر لتشجيع المواطنين على التحول إلى نظم الري الحديثة، كما تفقد الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، والدكتور هشام مسعد مدير معهد بحوث القطن، محطات إعداد بذرة القطن التابعة للإدارة المركزية لإنتاج التقاوى بسخا في محافظة كفر الشيخ.

كما نظم معهد بحوث وقاية النباتات التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي دورة تدريبية عملية تحت عنوان: تربية نحل العسل للمبتدئين ، خلال الفترة من 31 يناير الماضي حتى الأول من فبراير الجاري، كما نظم معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية ندوة خاصة للتعريف بفوائد الزبادي الحيوي، وكيفية تصنيعه بالمنزل.

وأعلنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية عن إعطاء أكثر من 600 جرعة، خلال الحملة القومية للتحصين ضد مرض الجلد العقدي، وجدري الأغنام للضأن، كما أعلنت الإدارة المركزية لحماية الأراضي عن استمرار العمل على مدار الساعة خلال فترة الإجازة والعطلات؛ لمنع التعدي على الأراضي الزراعية، كما تم تنفيذ حملات الإزالة في المهد لمحاولات التعدي أو تشوين مواد البناء، كما شاركت الإدارة العامة للثقافة الزراعية، التابعة لقطاع الارشاد الزراعي، في معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته رقم 53، والمقام بمركز مصر للمعارض الدولية، وحتى 7 فبراير الجاري.

وأعلن مركز البحوث الزراعية عن أنه تم خلال الأسبوع الرابع من شهر يناير، تنفيذ الأنشطة الإرشادية والتدريبية لعدد 37 مدرسة حقلية للمحاصيل الشتوية والإنتاج الحيوانى في 15 محافظة، أعلنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ملخص أنشطتها في مجال الرعاية والعلاج، خلال شهر يناير 2022، والمتمثلة في إطلاق 53 قافلة بيطرية.

كما التقى إيهاب صابر مساعد وزير الزراعة لشئون الطب البيطري ورئيس مجلس إدارة صندوق التأمين على الثروة الحيوانية، وفدا من المستثمرين بمشروعات غرب النوبارية، وتم تفقد مصنع الأعلاف بالنوبارية، ومحطة التسمين.