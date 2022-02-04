أحمد موسى معلقًا على فوز المنتخب: «انتصرنا علي جاساما والكاميرون وأيتو»

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علق الإعلامي أحمد موسى على فوز المنتخب المصري أمام نظيره الكاميروني، ووصوله إلى نهائي كأس أمم إفريقيا.

وقال عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «مبررروك لمصر، مبروك لرجال منتخبنا الابطال، شكرا لكم يا رجال، أنتصرنا علي جاساما وعلي الكاميرون وأيتو، شكرا العظيم أبو جبل، عاشت بلادي العظيمة».

وصعد منتخب مصر إلى نهائي أمم أفريقيا بعد الفوز على الكاميرون بضربات الجزاء الترجيحية خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الخميس، على الملعب الأولمبي بالعاصمة الكاميرونية ياوندي في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية.

وحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، على تهنئة المنتخب والمصريين، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلًا: «إننى إذ أهنئ أبطال منتخبنا وجهازهم الفنى، أود أن أشيد بروحهم القتالية وأدائهم العالى وعزيمتهم التى لا تلين».

أضاف: «لقد أثبت أبنائى اللاعبون أن المصرى قادر على صنع المستحيل وتحدى أى صعب والوصول إلى هدفه بتوفيق الله. شكرا لكم؛ لقد أسعدتمونا جميعا، وبلدكم فخور بكم».