عمرو أديب معلقًا على فوز المنتخب: «كنت متأكد أن محدش يقدر عليكم»

علقت الإعلامي عمرو أديب، على فوز المنتخب المصري أمام نظيره الكاميروني، ووصوله إلى نهائي كأس أمم إفريقيا.

وقالت عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «مش عارف اكتب مش عارف اكتب بس كنت واثق،وكنت متأكد أن الرجالة محدش يقدر عليهم ولا جمهور ولا إيتو ولا حكم ولا ارض».

وأضاف: «عزيمة مش موجودة عند حد، مش عايز منكوا حاجة، ارجعوا بكره، انتوا الأبطال، انتوا الأبطال، انتوا الأبطال .. تحيا مصر».

وصعد منتخب مصر إلى نهائي أمم أفريقيا بعد الفوز على الكاميرون بضربات الجزاء الترجيحية خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الخميس، على الملعب الأولمبي بالعاصمة الكاميرونية ياوندي في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية.

وحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، على تهنئة المنتخب والمصريين، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلًا: «إننى إذ أهنئ أبطال منتخبنا وجهازهم الفنى، أود أن أشيد بروحهم القتالية وأدائهم العالى وعزيمتهم التى لا تلين».

أضاف: «لقد أثبت أبنائى اللاعبون أن المصرى قادر على صنع المستحيل وتحدى أى صعب والوصول إلى هدفه بتوفيق الله. شكرا لكم؛ لقد أسعدتمونا جميعا، وبلدكم فخور بكم».