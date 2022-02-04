وزيرة الثقافة تنعي الفنانة عايدة عبد العزيز

نعت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة الفنانة الكبيرة عايدة عبد العزيز التي غيبها الموت اليوم الخميس عن عمر يناهز 92 عام بعد صراع مع المرض وقالت إن الراحلة من أيقونات الدراما المصرية وتميزت بتجسيد مختلف أنماط الشخصيات ببراعة.

وأكدت أن أعمالها ستبقى راسخة في وجدان الجمهور، وقدمت العزاء لأسرتها وأصدقاءها ومحبيها داعية الله أن يتغمد الفقيدة برحمته.

يذكر أن عايدة عبد العزيز من مواليد 27 أكتوبر 1930، تخرجت في المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1959، عملت بوزارة التربية والتعليم كمشرفة على تدريب الفرق المسرحية بالمدارس، سافرت عام 1962 إلى لندن مع زوجها الفنان أحمد عبد الحليم لاستكمال دراسته العليا في التمثيل والإخراج وحصلت على دورة تدريبية في الحركة المسرحية والصوت، قدمت الكثير من الاعمال المسرحية والسينمائية والتليفزيونية الجماهيرية.