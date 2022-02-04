قال الفنان هاني رمزي، تعليقًا على سؤال حول ما إذا فكر في اعتزال التمثيل، إنه لم يفكر في اعتزال التمثيل من قبل إطلاقًا على مدار مشواره الفني.

وأضاف، في لقاء ببرنامج «سهرانين»، الذي يقدمه أمير كرارة عبر فضائية «on e»، مساء اليوم الخميس، أنه يرى أن من الطبيعي التفكير في الاعتزال عند حدوث أي ظروف صحية تعيق العمل وتقلل من العطاء، متابعًا: «في هذه الحالة ممكن أنسحب وأبقى متفرج عادي وأستمتع بأصدقائي وزملائي والجيل الجديد».

وأكد الفنان هاني رمزي، أنه من الطبيعي أن يتوقف الفنان عند لحظة معينة حتى لا تحدث مشكلة، متابعًا: «ده متوقع في يوم من الأيام لكنه مش بإيديا».