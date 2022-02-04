دعت رئيسة لجنة شؤون الدفاع في البرلمان الألماني، ماري-أجنس شتراك-تسيمرمان إلى إجراء نقاش "مفتوح النتائج" حول مهمة الجيش الألماني في مالي.

وقالت شتراك-تسيمرمان في تصريحات لصحف شبكة "دويتشلاند" الألمانية الإعلامية الصادرة اليوم الجمعة: "من الجيد أن وزيرة الخارجية تفحص هذه المهمة ولا توافق على تمديدها ببساطة دون نقد".

وكانت وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك شككت مؤخرا في مهمة الجيش بمالي بسبب تزايد التوتر مع المجلس العسكري الذي يحكم البلاد حاليا، مشيرة إلى أن المهمة ليست غاية في حد ذاتها.

وترى شتراك-تسيمرمان الأمر على نحو مماثل وقالت: "لقد طُلب منا أخيرا الدعم هناك. لكن في النهاية يتعلق الأمر أيضا بسلامة جنودنا. لذلك سنجري نقاشا مفتوح النتائج حول المهمة".

كما يرغب نائب رئيسة اللجنة، هينيش أوته، في إجراء مناقشة مفتوحة حول المهمة العسكرية في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا، وقال في تصريحات لشبكة "دويتشلاند": "لكن الانسحاب من مالي سيعرض ما تم إنجازه للخطر وسيخلق فراغا للإرهاب الإسلامي وسيثير أيضا مطامع روسية".