كشفت الفنانة أيتن عامر، عن أن فتى أحلامها في مرحلة الطفولة والمراهقة هو النجم مصطفى قمر.

وقالت خلال حوارها ببرنامج "حبر سري" مع الإعلامية أسما إبراهيم، على قناة "القاهرة والناس": "أهم حاجة في شريك حياتي هي لغة التفاهم، وزوجي عز من الناس اللى لما بختلف معاهم أصله بيظهر، وأصله طيب ولما بيحصل خلاف بنختلف مع بعض بالأصول".

وأوضحت أنها من الفنانات التي يضرب بها المثل في العمل لشدة التزامها، قائلة: "فى ناس جواها غل وحقد وفشل بيحاولوا يسوءا سمعة الناجح وأنا بيضرب بيا المثل في كل شغلة بدخلها وملتزمة جدا في الشغل وأنا مش بتاعة خروجات وسهرات".

وتابعت: "مش شغلة نفسي غير بأهلي وبيتي وشغلي وفي توفيق وموهبة والموهبة مش بالعافية، وفي ناس يقلقها لو عملت مشهد حلو وفلوس الدنيا متشتريش موهبة"، لافتة إلى أنها خلال الفترة الاخيرة مقلة في الظهور على السوشيال ميديا بسبب أنها مشغولة.