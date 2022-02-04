إعادة تعويم سفينة حاويات بعد جنوحها قبالة السواحل الألمانية

أُعيد تعويم سفينة حاويات جنحت قبالة السواحل الألمانية أول أمس الأربعاء.

وأعلنت القيادة المركزية للطوارئ في البحرية الألمانية في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة أن سفينة الشحن "مومباي ميرسك"، التي ترفع العلم الدنماركي، أعيد تعويمها في المحاولة الثانية.

وعلقت السفينة التي يبلغ طولها 400 متر في وقت متأخر من مساء الأربعاء على بعد حوالي 6 كيلومترات شمال جزيرة فانجروجه الواقعة شرق أرخبيل فريزيا، وذلك أثناء ابحارها من ميناء روتردام الهولندي إلى ميناء بريمرهافن الألماني.

وتمكن فريق الإنقاذ البحري وزوارق القطر القوية من إعادة تعويم السفينة. وقال متحدث باسم قوات الطوارئ إنه يمكنها الآن مواصلة رحلتها لكنها لن تكون قادرة على دخول الميناء حتى حدوث المد المرتفع التالي عقب ظهر اليوم الجمعة، لذا ستظل راسية في بحر الشمال خلال تلك الفترة.

وفشلت المحاولة الأولى في إعادة تعويم السفينة أمس الخميس. ثم طلبت شركة الشحن اثنين من زوارق القطر القوية للتوجه إلى موقع السفينة للقيام بالمحاولة الثانية. كما شاركت في العملية ستة زوارق صغيرة للمساعدة.

ولم يتضح بعد سبب جنوح السفينة. وأظهرت متتبعات سفن الشحن عبر الإنترنت أن سفينة "مومباي ميرسك" أبحرت في دائرة ضيقة قبل أن تصطدم بقاع بحر وادن.