نيجيريا تجري إصلاحات على سياسة المواليد لإبطاء معدل نمو السكان

أعلنت نيجيريا عن تدابير جديدة لتحديد النسل، للتصدي لمعدلات خصوبة عالية في أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، قال الرئيس محمدو بوهاري في بيان اليوم الخميس في العاصمة أبوجا إن الحكومة ستعزز الحصول على خدمات تنظيم الأسرة والاستشارات المرتبطة بها.

وسيرأس بوهاري ونائب الرئيس يمي أوسينباجو مجلسا وطنيا جديدا لإدارة السكان سيتولى مبادرات "لتحقيق تحكم سريع في الخصوبة".

ووفقا لبيانات البنك الدولي، تعد نيجيريا سابع أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، بعدد يقدر بنحو 206 ملايين نسمة.

وقال بوهاري إن "السياسة الجديدة تعالج مخاوف شريحة كبيرة من الشباب الذين هم مصدر فخرنا"، في سياق معدلات البطالة والفقر المرتفعة.