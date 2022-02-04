رئيس بتروبراس البرازيلية يدعو الشركة الى التعامل وفق أسعار السوق

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قال يواكيم سيلفا إي لونا، الرئيس التنفيذي لشركة النفط البرازيلية العملاقة المملوكة للدولة بتروبراس، إنه على الشركة التعامل وفقا لأسعار السوق، والعمل كشركة خاصة.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن بتروبراس بذلت جهودا أمام جهات مختلفة مثل البرلمان لكي تقنع المجتمع البرازيلي بأن أفضل طريقة لاستمرار مساهمة الشركة في توليد الثروة للبلاد، هي الالتزام بأسعار السوق.

وقال سيلفا إي لونا إن الشركات المستوردة هي التي تشكل السوق، وبدون الأسعار التنافسية لا يمكن للسوق تلبية الاحتياجات.

وفي الوقت نفسه، فإن بتروبراس تواصل محاولة تجنب تمرير التقلبات في الأسعار إلى المستهلكين بشكل فوري.

وأكد الرئيس التنفيذي للشركة، استمرار تركيزها على إعادة القيمة للمساهمين من خلال برنامج للاستثمار في المناطق البحرية وبيع أصول.

ووصلت ديون بتروبراس إلى مستويات مريحة، بعد نجاحها في خفض إجمالي الديون إلى المستوى المستهدف وهو 60 مليار دولار.