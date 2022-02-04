القبض على 6 من أولياء الأمور المتهمين بضرب رئيسة لجنة امتحانات بالسنبلاوين

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ألقت أجهزة الأمن القبض على 6 من أولياء الأمور المتهمين بالاعتداء على رئيسة إحدى لجان الامتحانات بمدرسة في السنبلاوين محافظة الدقهلية.

يأتي ذلك بعدما كشف أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك يتضمن تعدى أولياء أمور بعض الطلبة بإحدى المدارس على مدرسة بالسب والضرب بالأيدى عقب خروجها من المدرسة بالدقهلية.

وبالفحص تبين ورود بلاغ من الخدمات الأمنية المعينة لتأمين لجان الإمتحانات بإحدى المدارس بدائر مركز شرطة السنبلاوين بالدقهلية بتعدى أولياء أمور بعض الطلبة المتواجدين أمام المدرسة على إحدى السيدات (رئيسة اللجنة) بالسب والضرب بالأيدى -دون حدوث إصابات- أمام المدرسة المشار إليها بدعوى تشددها فى اللجان.

وعلى الفور تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 6 من المتهمين والسيطرة على الموقف.