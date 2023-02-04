مسؤول صيني يدعو إلى التواصل مع واشنطن في الوقت المناسب لتجنب حدوث سوء التقدير

قال وانج يي، مدير مكتب لجنة الشؤون الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، مساء الجمعة، إنه يتعين على الصين والولايات المتحدة الحفاظ على تركيزهما والتواصل في الوقت المناسب وتجنب سوء التقدير وإدارة الخلافات في مواجهة المواقف غير المتوقعة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة "شنخوا".



وأوضحت "شنخوا" أن وانج يي، وهو عضو في المكتب السياسي للجنة المركزية بالحزب الشيوعي الحاكم الصيني، أدلى بهذه التصريحات خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.



وكان بلينكن قد وصف أفعال الصين فيما يتعلق بمنطاد التجسس الذي تم اكتشافه فوق الولايات المتحدة بأنها "غير مسؤولة" و"غير مقبولة".



وقال بلينكن إن وجود المنطاد في المجال الجوي الأمريكي يشكل انتهاكا واضحا للسيادة الأمريكية وانتهاكا واضحا للقانون الدولي.



وأكد وزير الخارجية الأمريكي أن العالم يتوقع من الولايات المتحدة والصين أن تديرا علاقتهما بشكل مسؤول. وقال إن الولايات المتحدة تفعل ذلك وتتوقع من الصين أن تفعل نفس الشيء.