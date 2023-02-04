أوكرانيا: القوات الجوية تشن 8 ضربات على مناطق تمركز للجنود الروس خلال 24 ساعة

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية صباح اليوم السبت، أن القوات الجوية الأوكرانية شنت 8 ضربات على مناطق تركيز للجنود الروس، وتمكنت من تدمير 4 طائرات بدون طيار من طراز أورلان-10 في أخر 24 ساعة.



وذكرت الهيئة - في بيان، نقلته وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية الرسمية - أن القوات الصاروخية والمدفعية الأوكرانية أصابت أيضا موقع قيادة ومنطقتين لتركيز الجيش الروسي ونظام قاذف اللهب الثقيل من طراز Solntsepyok، كذلك صدت وحدات من قوات الدفاع الأوكرانية هجمات روسية خارج العديد من البلدات المحتلة، من بين ذلك هريكيفكا ونيفسكي وكريمينا وديبروفا في إقليم لوهانسك وفيرخنيوكامينسكي وباخموت وإيفانيفسك في إقليم دونيتسك.



وأضاف البيان "أن القوات الروسية شنت، مع ذلك، 20 غارة جوية و3 ضربات صاروخية، بما في ذلك ضربات استهدفت البنى التحتية المدنية لمنطقتي خاركيف وميكولايف. وتم الإبلاغ عن سقوط ضحايا من السكان المدنيين، كما نفذت أكثر من 90 هجوما باستخدام أنظمة إطلاق صواريخ متعددة".



وتابع البيان "أن التهديدات بشن المزيد من الضربات الجوية والصاروخية الروسية على كامل الأراضي الأوكرانية لا يزال قائما".