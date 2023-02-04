تعرض محمد كنو لاعب فريق الهلال السعودي، إلى بطاقة حمراء خلال مباراة فريقه أمام الوداد المغربي، في المباراة المقامة حاليًا ضمن منافسات بطولة كاس العالم للأندية 2022.

وتشير نتيجة المباراة إلى التعادل الإيجابي بهدف لمثله بين الهلال والوداد المغربي، بعد نهاية الشوط الإضافي الأول، من المباراة المقامة على ملعب مولاي عبدالله، في إطار منافسات الدور الثاني من مونديال الأندية.

وسجل كنو رقمًا سلبيًا مع فريقه الهلال في مباراة الوداد المغربي، بعدما تعرض للطرد للمرة الثالثة في مونديال الأندية، حيث تلقى البطاقة الحمراء الأولى أمام الترجي التونسي في مونديال الأندية 2019 بـ قطر.

وفي النسخة الماضية من بطولة كأس العالم للأندية والتي أقيمت في الإمارات، تعرض كنو للطرد خلال مباراة الهلال والأهلي، كما أنه تحصل على بطاقة حمراء جديدة اليوم في مباراة فريقه والوداد المغربي.