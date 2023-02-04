 هشام إسماعيل: فزاع لا يشبه أي دور آخر - بوابة الشروق
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هشام إسماعيل: فزاع لا يشبه أي دور آخر

أحمد علاء
نشر في: السبت 4 فبراير 2023 - 1:26 ص | آخر تحديث: السبت 4 فبراير 2023 - 1:26 ص

قال الفنان هشام إسماعيل، إنه سيشارك في الجزء السابع من مسلسل الكبير في دراما رمضان المقبل.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج "سبوت لايت" عبر شاشة "صدى البلد"، أنه سيظهر أيضا في مسلسل جميلة مع الفنانة ريهام حجاج.

وأشار إلى أن هناك اختلافا كبيرا بين الدورين، لا سيما أن دور فزاع في مسلسل الكبير لا يُشبه أي دور آخر.

ولفت إلى أنه سيجسد شخصية محامي في مسلسل جميلة، لكن محاميا أكثر شرا مع دور المحامي ربيع أبو الوفا الذي جسده في مسلسل إيجار قديم.

وعبر عن سعادته بنجاح مسلسل "إيجار قديم"، قائلا إن العمل يُضاف إلى سيرته الذاتية بسبب النجاح الكبير الذي حقّقه.

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