متحدث الصحة: الوزارة تعمل على تحسين بيئة عمل الأطقم الطبية

قال المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور حسام عبدالغفار، إن الوزارة تعمل على تحسين بيئة العمل الخاصة بالأطقم الطبية وتيسير الحصول على التدريب.



وأشار عبدالغفار، خلال اتصال هاتفي مع برنامج صالة التحرير الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر قناة "صدى البلد" مساء اليوم السبت، إلى أن المجلس الصحي المصري الذي تم صدور قرار بتشكيل مجلس إدارته يتابع فعليا العمل ويعمل على نقل التدريب المهني لكل القطاع الصحي وتوحيد الشهادات المهنية.



وتطرق إلى أن وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار قام اليوم بزيارة عدد من المنشآت الطبية في محافظة الشرقية على غرار مراكز الحسينية وفاقوس وأبو كبير وههيا والزقازيق، وذلك في ظل السياسة التي يتبناها والتي تقوم على المتابعة الميدانية المباشرة، وأشاد خلال الجولة بالخدمات والمستشفيات والطواقم الطبية وتوفر الخدمة بشكل جيد، كما استمع إلى التحديات والشكاوى بشكل مباشر من المواطنين.



ولفت إلى أن مركز طب أسرة ووحدة إسعاف "سعود" سيدخلون حيز التنفيذ قريبا؛ وذلك ضمن مبادرة "حياة كريمة"، منوها بأن ما تم إنجازه يدعو للفخر.



وأفاد بأن محافظة الشرقية يوجد بها 90 مستشفى ما بين مستشفيات تتبع وزارة الصحة والسكان بجهاتها المختلفة علاج وأمانة وتأمين صحي ومستشفيات تعليمية بالإضافة إلى مستشفى جامعي كبير يحوي أكثر من 9 مستشفيات تتبع جامعة الزقازيق، فضلا عن مستشفيات القطاع الخاص.



وأشار إلى أن عدد الأسرة بالمحافظة يبلغ نحو 7 آلاف و500 سرير منهم 1160 سرير عناية مركزة و355 سريرا للاستقبال والطوارئ و161 سيارة إسعاف و96 نقطة إسعاف ثابتة ومتحركة و475 وحدة رعاية أساسية.