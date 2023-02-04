قافلة الأزهر الشريف تقدم الخدمات الطبية المجانية لأكثر من 10 آلاف مواطن في قنا

صرح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، بأن القافلة الطبية الموسعة التي نظمتها مشيخة الأزهر الشريف بالمحافظة في الفترة من 1 إلى 4 فبراير الجاري، بالتنسيق مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، ومديرية الصحة، شهدت إقبالًا كبيرًا من المواطنين من مختلف مدن وقرى المحافظة.

وأكد محافظ قنا، أن القافلة نجحت في توقيع الكشف الطبي المجاني على 10 آلاف و579 مواطنا بمراكز أبوتشت وقوص وقفط و قنا، ما بين كشوفات طبية وتحاليل وأشعة، وإجراء 149 عملية جراحية متنوعة بقسم العمليات داخل مستشفى قنا العام للحالات التي استدعت تدخلات جراحية عاجلة.

وأضاف الداودي، أن القافلة وقعت الكشف الطبي على الحالات في 15 تخصصا طبيا متنوعا، بواقع "1185 حالة رمد، و905 حالات أسنان، و810 حالات عظام، و628 حالة أطفال، و599 حالة أمراض جلدية، و447 حالة أمراض صدر، و414 حالة أمراض باطنة نساء، و269 حالة نساء وتوليد، و265 حالة أنف وأذن، و258 حالة أمراض مخ وأعصاب، و249 حالة أمراض باطنة رجال، و210 حالات أمراض قلب، و185 حالة مسالك بولية، و117 حالة جراحة عامة، و47 حالة جراحة أطفال و1986 تحليلا طبيا، و1336 قياس ضغط وسكر، و420 نظارة طبية، و169 أشعة إيكو، و130 رسم قلب.

وأشار إلى أنه من خلال الكشف الطبي والتحاليل والأشعة، تبين احتياج بعض الحالات لتدخلات جراحية عاجلة؛ لذلك أجرى أساتذة كلية طب جامعة الأزهر العمليات الجراحية اللازمة، التي بلغ عددها 149 حالة بواقع "33 عملية أنف وأذن، و32 عملية جراحة عامة، و25 عملية عظام، و24 عملية قلب، و24 عملية رمد، و6 عمليات جلدية، و4 عمليات أسنان".