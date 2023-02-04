بلينكن يؤكد التزام واشنطن باستخدام كل قدراتها للدفاع عن كوريا الجنوبية

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، يوم الجمعة، إن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة باستخدام المدى الكامل لقدراتها العسكرية، بما في ذلك القدرات النووية، للدفاع عن كوريا الجنوبية.



يأتي هذا في الوقت الذي بدأ فيه مواطنو كوريا الجنوبية يشككون في حاجة بلادهم إلى دراسة التسلح بأسلحة نووية، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.



وقال وزير الخارجية الأمريكي، إنه يجب ألا يكون هناك شك في التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن كوريا الجنوبية.



وقال بلينكن، في مؤتمر صحفي مع نظيره الكوري الجنوبي بارك جين، في أعقاب محادثات ثنائية بينهما: "نحن ملتزمون بالدفاع عن جمهورية كوريا باستخدام المدى الكامل لقدراتنا- القدرات النووية والدفاعية الصاروخية التقليدية".



وأضاف "لذلك، يجب ألا يكون هناك شك في عقل أي شخص، بداية من بيونج يانج، بشأن التزامنا بالدفاع عن حلفائنا وشركائنا وأصدقائنا وبالردع الموسع".



ويشير الردع الموسع إلى التزام الولايات المتحدة باستخدام كل قدراتها العسكرية للدفاع عن كوريا الجنوبية عندما يكون ذلك ضروريا.



وقال بلينكن "اليوم، جددنا التزامنا بتحسين دفاع تحالفنا ضد التهديدات المشتركة، وكذلك التزامنا بالدفاع عن جمهورية كوريا، باستخدام المدى الكامل للقدرات الأمريكية، بما في ذلك القدرات النووية والتقليدية وقدرات الدفاع الصاروخي".



من جهته، قال بارك "الوزير بلينكن وأنا أكدنا مجددا عزمنا الثابت على نزع سلاح كوريا الشمالية النووي.. هذا يأتي في مقدمة وجوهر جهودنا المشتركة لتحقيق سلام دائم في شبه الجزيرة الكورية. السلام بدون نزع السلاح النووي هو سلام وهمي".