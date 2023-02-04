حلبة نوربرجرينج الألمانية تشتري مطار فرانكفورت- هان

اشترت حلبة نوربرجرينج الشهيرة عالميا للسباقات في جنوب ألمانيا، مطار فرانكفورت- هان المفلس مقابل حوالي 20 مليون يورو، حسبما علمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) يوم الجمعة.

وبعد توقيع العقد، تمتلك شركة "إن آر هولندج"، مالكة حلبة السباق حصة مسيطرة في المطار، والذي دخل في الإفلاس في الخريف.

وأكدت الشركة - في وقت لاحق - أنه تم توقيع عقد لكنها قالت إن هناك شروطا أخرى يجب الوفاء بها، ولا تزال ولاية هيس الألمانية تمتلك 5ر17 % من الأسهم.

ويمتلك الشركة رجل الأعمال الروسي المتخصص في مجال الأدوية فيكتور خاريتونين.

وعلى الرغم من الحرب التي تشنها موسكو على أوكرانيا المجاورة، إلا أن خاريتونين غير مدرج في أي قوائم عقوبات خاصة بالاتحاد الأوروبي.

يذكر أن المطار النائي الذي يقع بين فرانكفورت ولوكسمبورج، وكان مطارا عسكريا أمريكيا سابقا، لا يصل إليه أي خط سكك حديدية وهو يخدم في الأساس شركات الطيران منخفضة التكلفة والتي تتحرك إلى وجهات أوروبية بشكل أساسي.