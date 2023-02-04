ضبط متهم استولى على أموال المواطنين بزعم إنهاء إجراءات حصولهم على دعم مالي من الدولة

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على شخص استولى على أموال المواطنين بزعم قدرته على إنهاء إجراءات حصولهم على الدعم المالي المقدم من الدولة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام شخص "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة الشواشنة بالفيوم- بالنصب والاحتيال على المواطنين راغبي الحصول على برامج الدعم النقدي المقدمة من الدولة وإيهامهم بقدرته على إنهاء إجراءات حصولهم على الدعم المالي – على خلاف الحقيقة- نظير حصوله على مبلغ مالي منهم، واتخاذه من مكتبة "دون ترخيص" بدائرة المركزمسرحا لممارسة نشاطه الإجرامي.

وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الفيوم بقيادة اللواء ثروت المحلاوي مدير الأمن، تم استهدافه وأمكن ضبطه، وَعُثِرَ بحوزته على (مستندات خاصة براغبي التقديم، واستمارات تقديم ملف معدة للاستخدام، وجهاز حاسب آلي "لاب توب"، وطابعة كمبيوتر، وهاتف محمول).

وبفحص الأجهزة المضبوطة "فنيا" تبين احتوائها على مستندات تؤكد نشاطه الإجرامي.

وبمواجهة المتهم المذكور بما أسفرت عنه التحريات والضبط، أقر بنشاطه الإجرامي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.