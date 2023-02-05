سوناك: بدأنا تدريب الجنود الأوكرانيين على دبابات «تشالنجر 2» في بريطانيا

قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، خلال محادثة هاتفية مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، إن الجنود الأوكرانيين يتدربون بالفعل على تشغيل دبابات "تشالنجر 2" القتالية في بريطانيا.

وأضاف سوناك أن التدريب بدأ هذا الأسبوع، بحسب مسؤولين بالحكومة البريطانية.

وذكرت الحكومة البريطانية في بيان: «ناقش القادة الوضع الأخير على الأرض في أوكرانيا، وقال رئيس الوزراء البريطاني إنه يركز على ضمان وصول المعدات العسكرية الدفاعية البريطانية إلى خط المواجهة في أسرع وقت ممكن».

من جانبه أكد زيلينسكي بدء التدريب، وقال، على قناته على موقع تيليجرام للتواصل الاجتماعي، إنه أعرب عن شكره لسوناك بشكل شخصي.

وقال «تحدثنا أيضا عن تعزيز قدرات الجيش الأوكراني، وعن المساعدات المختلفة لأوكرانيا على المدى القصير والطويل».