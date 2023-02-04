الكويت: إطلاق «كويت فيزا» لمحاربة تجار الإقامات

أعلن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الكويتي الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح عن التحضير لإطلاق تطبيق (كويت فيزا) الإلكتروني الذي سيعمل على المصادقة على تأشيرات دخول العمالة قبل صعود الطائرة ودخول الكويت.

وقال مركز التواصل الحكومي الكويتي مساء اليوم السبت، إن الشيخ طلال الخالد أوضح على هامش الاجتماع الأول للجنة التركيبة السكانية وتطوير سوق العمل بأن فكرة (كويت فيزا) جاءت بهدف تأمين وتنظيم دخول العمالة الى الكويت والحد من عملية التزوير والتلاعب في هذه السمات التي يتم إصدارها من قبل وزارة الداخلية وضمان التحقق منها.