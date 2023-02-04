بابا الفاتيكان يدعو قادة جنوب السودان للنضال من أجل السلام

دعا بابا الفاتيكان البابا فرنسيس، كبار قادة جنوب السودان، يوم الجمعة، إنه يتعين عليهم القتال أكثر من أجل السلام وإنهاء الصراع في الدولة التي مزقتها الحرب، بعد يوم من أعمال عنف خلفت أكثر من 12 قتيلا.

وقال فرنسيس، للرئيس سلفا كير، الذي انضم إليه نائبه رياك مشار في حديقة القصر الرئاسي: "لندع الناس لا تظل متعطشة للسلام. لا مزيد من الدمار. لقد حان وقت البناء".

وشدد البابا لكبار قادة تلك الدولة الواقعة في شرق إفريقيا على أنه لا مزيد من سفك الدماء، لا مزيد من الصراعات والعنف والاتهامات والاتهامات المضادة.

وكان كير ومشار ضيفين في الفاتيكان في عام 2019، وناشدهم فرنسيس، في ذلك الوقت، من أجل تحقيقهم السلام، وقبّل أقدامهم في لفتة استثنائية.

وأبرم كير ومشار اتفاق سلام، لكنه انهار واستمر العنف في البلاد.

كما دعا البابا إلى السلام وإعطاء عملية المصالحة "دفعة جديدة"، وحث السياسيين على الحد من استيراد الأسلحة.

وأضاف: "هناك حاجة إلى الكثير من الأشياء هنا، لكن بالتأكيد ليس المزيد من أدوات القتل"، ودعا أيضا إلى التوسع في السياسات الصحية وتحسين البنية التحتية.

وكان زعيم الكنيسة الكاثوليكية قد وصل إلى جوبا عاصمة جنوب السودان بعد ظهر الجمعة بعد زيارته للكونغو الديمقراطية.

وأصبحت جنوب السودان التي يبلغ تعداد سكانها حوالى 10 ملايين نسمة، دولة مستقلة منذ عام 2011.