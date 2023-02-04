إيران تواجه انتقادات بسبب فرض «رسوم على القبور»

أثار التطبيق المقرر "للرسوم على القبور" في العاصمة الإيرانية طهران، غضبا في الصحافة المحلية ووسائل التواصل الاجتماعي.

ويرى نقاد أنه من غير المقبول أن تضطر عائلات الموتي ، لدفع مثل هذه الرسوم، للتعويض عن عدم قدرة هؤلاء المسؤولين على السيطرة على الأزمة المالية.

ويقول النقاد إنه يتعين أن يحترم النظام الموتى وألا يستخدموهم لملأ خزانته الفارغة. وهناك أيضا مخاوف من احتمال بيع القبور التي لم يتم سداد الرسوم عليها ، من جانب مجلس البلدية، وبالتالي حرمان الكثير من الأشخاص من مثواهم الأخير.

وسيتم تطبيق "الرسوم على القبور" في العاصمة طهران، في العام الفارسي الجديد، الذي يبدأ في 21 مارس المقبل. وتردد أن الرسوم تمثل مصدرا جديدا للربح للمدينة، وسط الأزمة الاقتصادية الحادة في البلاد.

وبحسب تقارير إعلامية اليوم السبت، تبلغ قيمة الرسوم ما يعادل 32ر4 دولار سنويا.

وبسبب العقوبات الدولية، المفروضة على خلفية النزاع النووي، تواجه إيران أزمة اقتصادية حادة، منذ سنوات. وأصبح الوضع أكثر سوءا، بعد القمع الوحشي للاحتجاجات المناهضة للحكومة، في الأشهر الأخيرة، والتي أدت إلى المزيد من العقوبات.