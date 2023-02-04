استأنف مطار الريان الدولي بمدينة المكلا، عاصمة محافظة حضرموت، شرقي اليمن، اليوم السبت، نشاطه في الرحلات الجوية الخارجية، بعد تسع سنوات من التوقف.

وقالت وزارة النقل التابعة للحكومة الشرعية في بيان، "إن المطار استأنف نشاطه بتنظيم أول رحلة للخطوط الجوية اليمنية من مطار جدة بالمملكة العربية السعودية".

وأفاد البيان، بأن أولى الرحلات التابعة للخطوط الجوية اليمنية وصلت من مدينة جدة وعلى متنها نحو مئة راكب وستغادر مرة أخرى إلى جدة وعلى متنها نحو 103 راكبا".

وذكر البيان، أن إعادة استئناف جميع الرحلات السابقة من وإلى مطار الريان الدولي، تأتي في إطار الجهود التي بذلتها قيادة الوزارة بالتعاون مع السلطة المحلية بحضرموت، وفي إطار الاهتمام بمطار الريان والمساهمة في إعادة دوره الريادي الذي من شأنه التخفيف عن المواطنين.

ولفت البيان إلى أن هناك إجراء وترتيبات تدار حاليا لإعادة استئناف رحلتي الريان-القاهرة والريان -دبي.

وأكد ، أن قيادة الوزارة ستعمل على إعادة النشاط الملاحي للمطار الذي توقف عقب حرب 2015، وإعادة تفعيل غيرها من مطارات البلاد في المناطق المحررة، خدمة للمسافرين وتسهيلا لسفرهم إلى الخارج عبر مختلف المطارات التي تم إعادة تجهيزها وتأهيلها بدعم من السعودية والإمارات.

وأغلق مطار الريان الدولي، عقب تحرير مدينة المكلا من قبضة تنظيم القاعدة في أبريل 2016، على يد قوات تابعة للإمارات، ومنذ ذلك الحين تحول المطار إلى ثكنة عسكرية تديره تلك القوات.

جدير بالذكر، أن عناصر تنظيم القاعدة سيطرت على مدينة المكلا، عقب اندلاع الحرب بين مسلحي الحوثي، والقوات الحكومية مسنودة بقوات التحالف الذي تقوده السعودية في عام 2015.