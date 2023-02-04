انتعاش نشاط قطاع الخدمات الأمريكي في يناير يفوق التوقعات

أصدر معهد "إدارة التوريد"، بعد تسجيل انكماش في نشاط قطاع الخدمات الأمريكي، في الشهر السابق، تقريرًا أمس الجمعة، يظهر انتعاش النشاط، بأكثر من المتوقع خلال شهر يناير الماضي.

وأضاف المعهد، أن مؤشر "مديري المشتريات الخدمي" بي.إم.آي، قفز ليصل إلى 55.2 في يناير الماضي، من رقم معدل هو 49.2 في ديسمبر السابق عليه، حيث إن قراءة أعلى من 50، تشير إلى نمو.

وكان خبراء اقتصاد توقعوا أن يقفز المؤشر ليصل إلى 50.4 من 49.6، تم تسجيله في الأصل في الشهر السابق.

وقال أنتوني نيفيس، رئيس لجنة "مسح أعمال الخدمات" بالمعهد "على الرغم من ردود الفعل المختلفة حسب الصناعة والشركات، فإن معظم أعضاء اللجنة أشاروا إلى أن الأعمال تسير في اتجاه إيجابي".

وترجع الزيادة الأكبر من المتوقع، التي سجلها المؤشر الرئيسي، جزئيا إلى التحول الكبير في الطلبات الجديدة، حيث ارتفع مؤشر الطلبات الجديد ليصل إلى 60.4، يناير الماضي من 45.2 في ديسمبر السابق عليه.

فيما ارتفع مؤشر النشاط التجاري أيضا ليصل إلى 60.4، في يناير الماضي، من 53.5، في ديسمبر السابق عليه، مما يشير إلى تسارع وتيرة النمو.