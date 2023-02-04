تجديد حبس المتهمين بالشروع في قتل عامل بالوراق 15 يوما

قرر قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، تجديد حبس المتهمين بالشروع في قتل عامل، بسبب سرقتهم للتوك توك الخاص به من أمام منزله في الوراق، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وطلبت النيابة تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة.

تلقى قسم شرطة الوراق، بلاغا يفيد تعرض سائق توك توك لاعتداء ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وبإجراء التحريات، تبين أن المجني عليه اتهم شخصين بسرقة التوك توك الخاص به، وحرر محضرا ضدهما، مما دفعهما للتشاجر معه، والاعتداء عليه بسلاح أبيض، في محاولة لإجباره على التنازل عن الاتهام.

وألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.