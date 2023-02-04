دراسة: تلوث الهواء يزيد العرضة للاكتئاب الحاد بـ16%

تتزايد الدراسات العلمية المنذرة بخطر تلوث الهواء على الصحة الجسدية والنفسية، وأفادت أحدث الدراسات بتزايد إصابات الاكتئاب الحاد بـ16٪ لدى الأشخاص المقيمين بمناطق عالية التلوث والذي تسببه عوادم المصانع والسيارات.

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، إن فريقا من جامعة بيكينج الصينية تتبعوا 389 ألف شخص ببريطانيا لـ10 سنوات لمعرفة تأثير تلوث الهواء بالعوادم على الصحة النفسية، مع العلم بكون بريطانيا من الدول متوسطة تلوث الهواء، وكثير من دول العالم تفوقها بنسبة تلوث الهواء.

وكشفت الدراسة عن إصابة 15 ألفا و835 شخصا من المبحوثين باكتئاب حاد، و13 ألفا و131 شخصا من المبحوثين باكتئاب قصير المدة بنسبة 11٪ من المبحوثين، بينما بلغت نسبة الإصابات الحادة بالاكتئاب 16٪.

ورجح الباحثون، أن جزيئات غبار العوادم الدقيقة وغاز ثاني أكسيد النايتروجين المنبعث من العوادم لها تأثير على الجهاز العصبي المركزي المتألف من الدماغ والنخاع الشوكي.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية، قد حذرت من كون 99٪ من سكان العالم يقطنون بمناطق معرضة لتلوث الهواء.

وكشفت الدراسة الأخيرة، إن انخفاض معدلات التلوث يتبعه انخفاض بحالات الاكتئاب بين المبحوثين.