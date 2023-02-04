برلماني: إلغاء عقد منتدى شباب العالم واستبداله بحزمة مبادرات قطع الطريق على المغرضين

قال النائب عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل، وأمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قرار إدارة منتدى شباب العالم، عدم عقد النسخة الخامسة من المنتدى واستبداله بإطلاق حزمة من المبادرات المُقدرة، يعطى رسالة مهمة لقيادات السلطة التنفيذية من أول مجلس الوزراء وحتى أصغر مجلس تنفيذي لوحدة محلية مفادها بأهمية أن يسبق البُعد السياسي، نظيره التنفيذي في أي قرار.

وأوضح إمام، أنه بالرغم كون المنتدى يمول بالكامل من خارج موازنة الدولة، بل ويدر عوائدا من الرعاة، إلا أن حكمة القرار كانت حاضرة، إزاء تفهم أبعاد الأوضاع المحلية والعالمية، وقطع الطريق على المغرضين الذين يتاجرون ويستثمرون في نشر اليأس والتضليل ومحاولة بث الفرقة بين مكونات المجتمع.

ووجه النائب التحية، لإدارة المنتدى وشبابه على هذا القرار، الذي آمل أن تقرأ القيادات التنفيذية كل في موقعها، مضمونه وأبعاده، ويسيروا على نهجه، نحو اتباع سياسة ترشيد في كل النواحي.