هولندا: مقتل وإصابة خمسة أشخاص إثر حادث في مصفاة نفطية

لقي عامل حتفه ونقل أربعة أشخاص إلى المستشفى بعد حادث بمصفاة نفط في جنوب هولندا، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء نقلا عن الشرطة المحلية.

وأكدت مصفاة النفط "زيلاند إن في"، وقوع حادث خطير يوم الجمعة، ووفاة عامل من الشركة التابعة للمقاول، وقالت المصفاة إنَّه سيتم إجراء تحقيق وأنه تم إبلاغ الوكالات الحكومية المعنية بمثل تلك الأمور.

وذكرت مصادر مطلعة في ديسمبر الماضي، أنَّه كان المقرر أن يبدأ المصنع ، المملوك جزئيا لشركة لوك أويل الروسية للنفط ، في عملية التحول الجزئي المخطط لها مطلع العام الجاري.

وأظهرت بيانات مجموعة وود ماكنزي العالمية للأبحاث والاستشارات أن بعض الوحدات توقفت في أواخر يناير الماضي، وقالت الشركة إنه تم تعليق جميع أنشطة الصيانة في الوقت الحالي.

ووفقا للبيانات التي جمعتها بلومبرج، يمكن لمفاعل زيلاند معالجة نحو 148 ألف برميل من النفط الخام يوميا ،مما يجعله مصنعا صغيرا نسبيا.