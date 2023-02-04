جيرهارد شرودر مستشار ألمانيا السابق يتلقى مجاملات على «رشاقته»

تلقى المستشار الألماني الأسبق جيرهارد شرودر، تحيات لتغييره نظامه الغذائي وفقا لما نشرته زوجته على موقع "إنستجرام".

ويبدو شرودر البالغ من العمر 78 عامًا أنحف كثيرا في صورة من المفترض أن يظهر بها بعد تعديل قائمة الطعام مع تقليل الكاري، وزيادة نسبة الخضار مقارنة بصورة أخرى.

ونشرت زوجته سويون شرودر-كيم كلتا الصورتين الشخصيتين مساء أمس الجمعة وأشاد المستخدمون قائلين: "مرحي مرحي، أصغر بعشر سنوات"، و"رائع، خالص الاحترام، للعزيمة والمثابرة".

وعندما سئلت شرودر البالغة من العمر 52 عاما عن قائمة الطعام الجديدة كشفت عما يلي: "في الصباح دقيق الشوفان وحليب الشوفان مع الفاكهة الطازجة، وفي الغداء السمك والكثير من الخضار وأحيانا اللحوم".

وتابعت: "وفي العشاء الخرشوف بشكل رئيسي، أما الحلوى فهي الزبادي الطبيعي مع حبيبات الكاكاو وبذور اليقطين"، مشيرة إلى أنه أصبح يتجاهل النبيذ إلى حد كبير، كما أنه في الغالب يتجاهل طبق الكاري (الكركم) بالتأكيد.

وكانت زوجة شرودر أعلنت هذا التغيير بداية يناير الماضي.

وعرف عن شرودر بنقانق الكاري، وفي عام 2002 عندما كان مستشارا طلب أيضا فطيرة الكاري وفطيرة التفاح لجورج دبليو بوش، ولكن وفقا لمدير أعماله في ذلك الوقت، أبدى شرودر شهية أكبر من الرئيس الأمريكي.