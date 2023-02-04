 بابا الفاتيكان يلتقي مع لاجئين في جنوب السودان - بوابة الشروق
السبت 4 فبراير 2023 9:46 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل ستزور معرض الكتاب هذا العام؟

النتـائـج تصويت

بابا الفاتيكان يلتقي مع لاجئين في جنوب السودان

د ب أ
نشر في: السبت 4 فبراير 2023 - 9:10 ص | آخر تحديث: السبت 4 فبراير 2023 - 9:10 ص
يلتقي البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، اليوم السبت، مع لاجئين ونازحين داخليا في جنوب السودان في إطار جولته التي تستمر ستة أيام في أفريقيا.

وعلى الرغم من اتفاق السلام، هناك تجدد متكرر للعنف في جنوب السودان، مما يدفع المواطنين للفرار من منازلهم.

وكانت دولة جنوب السودان، التي يبلغ عدد سكانها 10 ملايين نسمة، قد نالت استقلالها في عام 2011.

ويقوم البابا بزيارة تستغرق ستة أيام لكل من دولتي جنوب السودان والكونغو، الفقيرتين واللتين تعانيان من الحرب، وهي أول جولة دولية يقوم بها البابا في العام الجديد.

وكان زعيم الكنيسة الكاثوليكية قد وصل إلى جوبا عاصمة جنوب السودان أمس الجمعة بعد زيارة إلى الكونغو الديمقراطية استغرقت ثلاثة أيام، والتقى أمس برئيس جنوب السودان سلفا كير ونائبه رياك مشار.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك