أصبح دعم كثير من المؤسسات الأمريكية للجانب الأوكراني خلال الحرب الروسية، مجالا للمنافسة إذ وصل الأمر لدى إحدى الشركات المصنعة للطائرات المسيرة وعمل تسهيلات تصل لدولار واحد فقط ثمنا للطائرة المسيرة المعدة للقتال بأوكرانيا، مع ورود أنباء عن إعداد روسي لمعركة جديدة ضخمة ضد الجيش الأوكراني.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، إن شركة الصناعات الذرية العامة الأمريكية راسلت الجانب الأوكراني بخصوص صفقة الطائرات المسيرة بدولار واحد، إذ ستقوم الشركة ببيع طائرات من نوع "ريبر إم كيو 9".

وتحمل طائرات الريبر، إمكانيات أفضل من المسيرات الأمريكية الـ700 بحوزة الأوكرانيين، إذ تستطيع الريبر الطيران ليوم كامل وحمل الكاميرات المجهزة للمراقبة والأسلحة أيضا، بخلاف الطائرات القديمة التي تصلح لصدم الأهداف المهاجمة فقط خلال مهمات دفاعية.

وتبين من رسالة الشركة للجيش الأوكراني، أنه برغم سعر المسيرات المبالغ في قلته إلا أن شحن المسيرات وصيانتها ستتطلب نحو 15 مليون دولار دون توضيح كيفية سداد المبلغ.

يذكر أن الولايات المتحدة، كانت قد رفضت صفقة سابقة بين الشركة المذكورة وأوكرانيا ببيع طائرات النسر الرمادي المسيرة لأوكرانيا؛ خشية وقوعها بأيدي الروسيين وكشفهم جانب من مستوى التقنية الأمريكية بمجال الطائرات المسيرة.

وأوضحت الصحيفة، أن الرسالة بين الشركة والجانب الأوكراني تدل على أن الصفقة لن تتم في إطار الحكومة الأمريكية، أي أنها لن تتضمن طلب موافقة من البيت الأبيض عل إتمام الصفقة.