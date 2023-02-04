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هدد صبي - 14 عاما في سنغافورة، صنع سلاحا من سكين مطبخ وعصا من الخيزران بطعن أشخاص في مدرسته.

واعترف الصبي الذي يبلغ من العمر الآن 15 عاما بجرمه في تهمة إثارة الذعر عمدا عن طريق إطلاق تهديده، وصدر بحقه حكم بالحبس ستة أشهر في مركز تأهيل للأحداث، حسبما ذكرت صحيفة "ستريتس تايمز" السنغافورية اليوم السبت.

وذكرت وثائق المحكمة أن الصبي وضع صورة للسلاح الذي صنعه كصورة لصفحته الشخصية على تطبيق واتساب. وشاهد الصورة خلال 2022 زملاؤه في الفصل ومعلمه السابق، الذي نبه والدته.

ونظرا لأن الصبي "يعرف أنه يدخل في حالة غضب فجأة" خشت والدته على نفسها وزوجها طريح الفراش. وأبلغت الشرطة بالواقعة في اليوم التالي.

ووصلت الشرطة لتجد أن الصبي أغلق غرفته على نفسه ورفض فتح الباب. وعندما فتحت الشرطة البابا بمفتاح أخذ يلوح بالسلاح، وتم القبض عليه دون مقاومة.

وتم تشخيص حالة الصبي باضطراب في الاتصال الاجتماعي واضطراب فى التكيف، لكن تبين أن عقله سليم.