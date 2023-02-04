التحرير الفلسطينية: القيادة رفضت الضغوط للتراجع عن قراراتها ضد الاحتلال

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف ، إن القيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس ، رفضت كافة الضغوط التي مورست عليها لثنيها عن مواصلة تحركاتها الدولية، والتراجع عن القرارات التي اتخذتها مؤخرا من بينها تحديد العلاقة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي ووقف التنسيق الأمني.

وأضاف "أبو يوسف" - في حديث لإذاعة صوت فلسطين، اليوم السبت، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن قرار القيادة الفلسطينية وهو ما أكدته خلال اجتماعها برئاسة الرئيس محمود عباس أمس هو الاستمرار بتحديد العلاقة مع دولة الاحتلال، ووقف التنسيق الأمني، وعدم الرضوخ أمام التهديدات الإسرائيلية، والاستمرار بالإجراءات الكفيلة بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.

وأكد "أبو يوسف" استمرار العمل مع المؤسسات الحقوقية الدولية، وتسريع الإجراءات في المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة الاحتلال على جرائمه، محملا إياه مسؤولية ما يجري على الأرض.

وأشار إلى أن حكومة الاحتلال تشن عدوانا شاملا على الشعب الفلسطيني، وتحاول فرض أمر واقع على الأرض، مشددا على استمرار المقاومة الشعبية والتصدي لسلطات الاحتلال في كافة المناطق.

وفي السياق ذاته، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صالح رأفت، إن القيادة الفلسطينية في حالة انعقاد دائم لمتابعة القرارات التي اتخذتها مؤخرا، في ضوء تطورات الأوضاع الميدانية، وتصعيد الاحتلال الإسرائيلي من جرائمه بحق أبناء الشعب الفلسطيني، من عمليات قتل وإعدام ميداني وهدم للمنازل.

وأضاف - في حديث لإذاعة صوت فلسطين، اليوم - أن اجتماع القيادة الفلسطينية أمس برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وبحضور فصائلي واسع، استعرض كل المحادثات مع الجانب الأمريكي والأطراف العربية الشقيقة، والموقف الفلسطيني الواضح بضرورة وقف كل تلك الجرائم والأعمال أحادية الجانب.

وشدد "رأفت" على مواصلة التوجه إلى كل المؤسسات الدولية، من أجل طلب الحماية للشعب الفلسطيني وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية.