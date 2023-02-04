المبعوث الأممي: ضرورة الوصول إلى إطار دستوري للانتخابات في ليبيا

التقى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، السبت، في العاصمة طرابلس، بمجموعة من أعضاء مجلس النواب الليبي من الجنوب والشرق والغرب، وذلك في إطار مشاوراته المستمرة مع الفاعلين السياسيين الليبيين.

وقال باتيلي، على حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "أطلعني عدد من الأعضاء على وجهات نظرهم بشأن الدفع بالعملية السياسية إلى الأمام".

وأعرب العديد من الأعضاء عن بواعث قلقهم العميق بشأن استمرار الجمود السياسي وانعكاساته على أمن واستقرار ووحدة ليبيا. كما أعربوا عن رغبتهم في توحيد المؤسسات الليبية كشرط مسبق للخروج من حالة الجمود السياسي، بحسب بيان لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا.

وعبر باتيلي عن الترحيب بما أبدوه من التزام إزاء ليبيا وبإيجاد طريق للمضي قدماً نحو الحل. كما أعرب عن الأمل في أن يستمروا في التصريح بقناعاتهم لما فيه صالح البلاد والشعب الليبي.

وشدد المبعوث الأممي على ضرورة تلبية جميع القادة لتطلعات 2.8 مليون ليبي سجلوا للتصويت، وانخراط مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بشكل إيجابي وبناء للوصول إلى إطار دستوري للانتخابات في أقرب وقت ممكن.