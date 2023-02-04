الخدمات الصحية البريطانية تدعو لتلقي جرعة تعزيزية ضد فيروس كورونا

دعت هيئة الخدمات الصحية الوطنية في المملكة المتحدة، اليوم السبت، الأشخاص في إنجلترا الذين يبلغون من العمر 49 عامًا أو أقل الحصول على جرعة تعزيزية ضد فيروس كورونا.

وذكرت الهيئة بحسب صحيفة (الجارديان) البريطانية عبر موقعها الإلكتروني، أن يوم الأحد الموافق 12 فبراير سيكون آخر يوم يمكن للأشخاص في هذه الفئة العمرية تلقى جرعتهم التعزيزية على أن يكون بعد ذلك الموعد التطعيم متاح فقط للأشخاص الذين يعتبرون معرضين لخطر الإصابة بمرض خطير.

وأوضحت هيئة الخدمات الصحية الوطنية في المملكة المتحدة أن 15 ألف شخص حجزوا لقاح كوفيد حتى الآن الأسبوع المقبل.

من جانبه، حث وزير الصحة والرعاية الاجتماعية البريطاني ستيف باركلي، الشعب البريطاني على اغتنام الفرصة الأخيرة للحصول على اللقاح.

وكانت قد بدأت حملة التلقيح الخريفية المعززة في أوائل سبتمبر من العام الماضي حيث تلقى حوالي 17.3 مليون شخص جرعة معززة خلال فصل الشتاء وبشكل عام تم تطعيم 144.5 مليون جرعة في جميع أنحاء بريطانيا منذ بداية الوباء.